Desse total, 51% são mulheres e 49%, homens. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 62,91% são pessoas pardas; 15,71%, indígenas; 14,67%, brancas; 6,27%, pretas; e 0,43%, amarelas.

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. Se houver segundo turno, será no dia 25 de outubro.

Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo do Acre, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Arthur Henrique - Arthur Henrique Brandao Machado (Unidos por Roraima)

Clébio Genuíno - José Clébio Genuíno do Nascimento (PCO)

Farah Mesquita - Farah Mesquita (Federação Renovação Solidária - PRD/Solidariedade)

Rosi Aires - Rosimayre Patrícia Aires da Silva (Roraima da Esperança)

Soldado Sampaio - Francisco dos Santos Sampaio (Roraima Segue em Frente)

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