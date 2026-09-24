A agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (24) inclui entrevistas, debates, atos e encontros com apoiadores.

Também estão previstas visitas a instituições e espaços comerciais, carreata, coletiva de imprensa e panfletagens em diferentes cidades.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Participa do ato Brasil Pronto pra Mais na Praça Marechal Deodoro, no centro de Maceió (AL).

Renan Santos (Missão)

Participa de encontro com apoiadores em cidades de São Paulo: Piracicaba, São Carlos e Ribeirão Preto.

Romeu Zema (Novo)

Às 10h30, participa de entrevista ao vivo para a Jovem Pan Campinas, em São Paulo. Às 11h45, caminha pelas ruas Rota dos Imigrantes e Rua Boulevard centro comercial de Holambra (SP). Às 12h50, tem almoço com apoiadores em Holambra, na Casa Bela Café. Às 13h50, encontra-se com empresários na empresa Inbra, em Jaguariúna. Às 14h50, conhece o CAJ - Centro de Referência Autismo de Jaguariúna (SP).

Ronaldo Caiado (PSD)

Às 9h35, participa de entrevista, ao vivo no Programa Primeira Hora, da Rádio Acústica FM 97.7 (RS). Às 10h45, tem caminhada na Av. Mangalô - Região Noroeste de Goiânia (GO). Às 17h, participa de carreata em Senador Canedo (GO).

Rui Costa Pimenta (PCO)

Às 13h, participa do programa Análise Internacional, transmitido pelo canal do Diário Causa Operária no YouTube.

Augusto Cury (Avante)

Em Cuiabá (MT), visita a Casa Cury e o Shopping Popular. Em Porto Velho (RO), participa de carreata e coletiva de imprensa. À noite, visita a sede do Avante em Manaus (AM).

Clariana Barão (DC)

Concede entrevista ao portal Pleno News.

Edmilson Costa (PCB)

Participa de debate sobre o Programa Anticapitalista e Anti-imperialista para o Brasil do Partido Comunista Brasileiro, na Lapa, Rio de Janeiro (RJ).

Flávio Bolsonaro (PL)

Às 17h, participa Bloquinho do Nikolas Ferreira, na Praça Lions Clube, em Teófilo Otoni (MG).

Às 19h30, estará no bloquinho do Nikolas Ferreira em Governador Valadares (MG), na Praça do Imigrante.

Hertz Dias (PSTU)

Em Belo Horizonte (MG), participa de panfletagem na porta da UFMG e na Praça Sete. Após almoço no Mercado Central, faz panfletagem na fábrica Sumitomo em Juatuba (MG). À noite, participa de debate na sede do SindREDE, em Belo Horizonte.

Os candidatos Wilson Grassi (Democrata) e Samara Martins (UP) não têm agenda pública de campanha nesta quarta-feira.

O candidato Leonardo Avalanche (PRTB) não divulgou agenda pública de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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