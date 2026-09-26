Seis candidatos concorrem ao governo de Goiás nas eleições de 2026. No estado, 5.080.755 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 53% são mulheres e 47%, homens. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 59,17% são pessoas pardas; 29,95%, brancas; 9,71%, pretas; 1,06%, amarelas; e 0,12% indígenas.

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. Se houver segundo turno, os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro.

Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo de Goiás, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Daniel Vilela - Daniel Elias Carvalho Vilela (Pra Goiás Seguir Em Frente)

Danilo da Silva - Danilo Pinheiro Evangelista da Silva (PCO)

Luciana Amorim - Luciana de Deus Amorim (UP)

Luís Cesar Bueno - Luís Cesar Bueno e Freitas (Goiás Pode Mais)

Marconi Perillo - Marconi Ferreira Perillo Junior (Goiás Pode Muito Mais)

Wilder Morais - Wilder Pedro de Morais (Goiás que Cresce)

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