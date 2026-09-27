Com o maior eleitorado do país, os paulistas somam 34.104.226 eleitores aptos a votar.

Desse total, 53% são mulheres e 47% homens. Entre os 15,77% de eleitores que declaram cor/raça, 36,32% são pardos, 52,46% são brancos e 9,97% são pretos.Outros 1,12% são amarelos e 0,14% são indígenas.

O primeiro turno acontece no dia 4 de outubro, quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo de São Paulo. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

Carlos Machado - Carlos Alberto Machado (PCB)

Fernando Haddad (PT)

Izadora Dias - Izadora Cristina Dias da Silva (PCO)

Tarcísio - Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos)

Vera Lúcia - Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado (PSTU)

Vivian Mendes - Vivian Mendes da Silva (UP)

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