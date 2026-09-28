O primeiro turno acontece no dia 4 de outubro, quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.
O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.
Conheça os candidatos ao governo de Santa Catarina. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.
Bruno Pedreiro do PCO - Brunno Andrade Dias (PCO)
Gelson Merísio - Gelson Luiz Merisio (PSB)
Jorginho Mello - Jorginho dos Santos Mello (PL)
Laís Chaud - Laís Paganelli Chaud (UP)
Marcelo Brigadeiro - Marcelo Marcel Franco Jose da Silva (Missão)
Professor Marcus Sodré - Marcus Alexandre Sodré (PSTU)
Ralf Zimmer - Ralf Guimarães Zimmer Junior (PRD)
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