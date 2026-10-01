Romeu Zema (Novo)
Participa de debate na Rede Globo, à noite.
Wilson Grassi
Reunião com representante da Missão de Observação Eleitoral (MOE) da Organização dos Estados Americanos (OEA), à tarde.
Augusto Cury (Avante)
Participa de debate na Rede Globo, à noite.
Clariana Barão (DC)
À tarde tem agenda online com a Organização dos Estados Americanos (OEA).
Flávio Bolsonaro (PL)
Participa de debate na Rede Globo, à noite.
Hertz Dias (PSTU)
Participa de panfletagem no centro da cidade de Guarulhos (SP) à tarde e visita a Unifesp, à noite.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa de entrevista no Flow Podcast, à noite.
Renan Santos (Missão)
Participa de ato em Niterói, à tarde, e protesto em frente à Rede Globo no Rio, à noite.
Ronaldo Caiado (PSD)
Participa de debate na Rede Globo, à noite.
Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP) não divulgaram a agenda pública de campanha até o momento desta publicação.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.