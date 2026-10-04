A informação pode ser acessada pelo aplicativo e-Título ou pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A consulta permite verificar o endereço da seção eleitoral e a zona de votação.
Consulta pelo e-Título
Uma das opções é utilizar o e-Título, aplicativo oficial da Justiça Eleitoral. Depois de acessar o aplicativo, basta selecionar a opção Onde votar.
O aplicativo apresenta as informações do local de votação, incluindo endereço, zona e seção eleitoral. O aplicativo também pode mostrar a rota até o local.
Consulta pelo site do TSE
A informação também está disponível no Autoatendimento Eleitoral Título Net, no site do Tribunal Superior Eleitoral.
Para fazer a consulta, é preciso acessar a opção Consultas e, depois, Onde votar. O sistema solicita os dados necessários para apresentar as informações eleitorais.
Atenção para mudanças
A Justiça Eleitoral de 10 estados e do Distrito Federal anunciou alterações em endereços das seções eleitorais.
Os 27 tribunais regionais eleitorais costumam manter em seus portais uma lista completa das mudanças. O eleitor deve acessar o seu TRE local e verificar avisos sobre o tema.
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