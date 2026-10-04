158.745.463 eleitores estão aptos a comparecer aos locais de votação, em todo o país, para escolher os candidatos que disputam as vagas no primeiro turno das Eleições Gerais.
Os eleitores deverão ficar atentos aos horários: a votação será iniciada às 8h e terminará às 17h, seguindo obrigatoriamente o horário de Brasília.
O prazo será prorrogado quando houver pessoas aguardando na fila às 17h. Nesse caso, serão distribuídas senhas para garantir que todos os presentes possam exercer o voto.
Primeiro Turno
Nesta etapa, o eleitor deverá escolher até seis candidatos que disputam os seguintes cargos:
- Deputado federal (quatro dígitos)
- Deputado estadual ou distrital (cinco dígitos)
- Primeiro senador (três dígitos)
- Segundo senador (três dígitos)
- Governador (dois dígitos)
- Presidente da República (dois dígitos)
Leia também:
>>> Saiba o que pode e o que não pode no dia da votação
>>> Saiba como baixar o e-Título para votar
>>> Saiba em quantos candidatos votar e a ordem de votação
Tags:
eleições 2026