Durante a votação, é permitida a manifestação individual e silenciosa da sua posição política. 

Isso significa que eleitores podem usar itens que expressem sua preferência, como: 

  • bandeiras,
  • camisetas,
  • broches e
  • adesivos.

O que não pode é haver aglomerações, manifestações coletivas ruidosas, abordagem a outros eleitores ou qualquer tentativa de aliciamento, que é considerado crime de boca de urna.

Quem identificar possíveis irregularidades pode denunciar por meio do aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral. A ferramenta permite informar o local da ocorrência, descrever os fatos e anexar fotos, vídeos, áudios ou links para ajudar na apuração.

 

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Boca de Urna | eleições 2026

Agência Brasil - Eleições 2026: camiseta, adesivo, bandeira: o que pode usar para votar

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