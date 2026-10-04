Amanhecemos no dia de hoje com a segurança de que as eleições vão transcorrer na maior normalidade.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, disse, ao votar neste domingo (4), que a Justiça Eleitoral está preparada para que o país tenha uma das eleições mais tranquilas e exitosas.

Nunes Marques afirmou que os incidentes registrados até a véspera da eleição foram contornados e que a Justiça Eleitoral também adotou providências para enfrentar os impactos das condições climáticas nas diferentes regiões do país.

As questões climáticas estão administradas, tanto nos locais mais extremos, como o Norte do Brasil com as secas, quanto em relação às chuvas que chegaram fortemente à Região Sul, disse.

Segundo o presidente do TSE, houve necessidade de deslocamento de urnas e de seções eleitorais em razão dessas situações, mas as providências foram tomadas previamente.

O ministro votou às 8h no Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul, em Brasília.

Zerésima

Antes de votar, Nunes Marques acompanhou a emissão da zerésima na seção eleitoral. Segundo o TSE, o documento, impresso pela urna eletrônica antes do início da votação, comprovou que não havia nenhum voto registrado no equipamento.

A zerésima contém a identificação da urna e a relação das candidaturas, com os respectivos registros de votação zerados, e integra os mecanismos de transparência e auditoria do processo eleitoral, explica a Corte.

O procedimento ocorre antes do primeiro voto. Após a impressão, o documento é assinado pelos integrantes da mesa receptora e pelos fiscais presentes e permanece disponível na seção para acompanhamento e fiscalização.

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