Os leitores terão acesso aos dados oficiais de totalização de votos disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diretamente na primeira página do site.
Além dos números nacionais, será possível acompanhar a apuração nos estados e no Distrito Federal.
A ferramenta permitirá o monitoramento da contagem de votos, ao vivo, para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
O acompanhamento em tempo real complementa a cobertura especial das eleições realizada pela Agência Brasil ao longo de 2026.
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Apuração | eleições 2026