Espero que um dia acabe essa escala 6x1 e eu possa ter uma vida melhor, disse o homem que interrompeu os estudos no 4º ano, quando criança.

Eram 5h50 da manhã quando o piauiense Pedro Pereira, de 56 anos, morador da cidade de Águas Lindas de Goiás (GO), chegou para votar. Deu certo. Ele era o primeiro da fila quando as salas da escola Domingos Simões abriram, pontualmente, às 8h. Ele estava preocupado porque trabalha como porteiro, há 25 anos, em um prédio em Brasília, a 50 quilômetros de distância, ou duas horas de ônibus.

Ele afirmou que não lembra "quase nada" do que aprendeu. A prioridade era trabalhar na roça com a família, na cidade de Campo Maior, a 90 quilômetros de Teresina.

Pisar numa escola mexe demais comigo. Mexe tanto que conseguiu influenciar os seis filhos a estudar.