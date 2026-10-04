Já tinha todos os candidatos na cabeça, só Deus. Até porque ninguém faz minha cabeça, afirmou.
Itaci disse que as pessoas mais velhas devem continuar exercendo o seu direito de voto, mesmo que não seja obrigatório. Para mim, é importante votar. Quem tiver com a minha idade e tiver vontade de votar, vote, pode ir tranquilo; votar é bom, afirmou.
A mesma disposição teve o presidente da Cruz Vermelha no Maranhão, Carlos Alberto Rancho. "Olha, a gente faz uma escolha e ela é responsabilidade nossa. Se errarmos, são quatro anos."
Se acertarmos, são quatro anos de satisfação. É nossa obrigação fazer a nossa escolha para que possamos ajudar, não só os que precisam, mas a nós mesmo e ao país, observou.
Carlos Alberto disse que escolheu os candidatos observando seus pontos de vista e com base nas suas expectativas para o futuro.
O voto de pessoas da minha idade, ou com menos idade, é responsabilidade sobre o futuro dos nossos filhos, netos, bisnetos. Se cometermos um erro hoje na escolha do voto, com certeza, amanhã não vamos poder reclamar, completou.
Neste domingo, 158.745.463 eleitores estão aptos a comparecer aos locais de votação, em todo o país, para escolher os candidatos que disputam as vagas no primeiro turno das Eleições Gerais.
A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve anotados os números dos candidatos escolhidos para agilizar a votação.
Os eleitores devem ficar atentos também aos horários: a votação termina às 17h, seguindo obrigatoriamente o horário de Brasília.
O prazo será prorrogado quando houver pessoas aguardando na fila às 17h. Nesse caso, serão distribuídas senhas para garantir que todos os presentes possam exercer o voto.
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