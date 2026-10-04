A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve anotados os números dos candidatos escolhidos para agilizar a votação.

Os eleitores devem ficar atentos também aos horários: a votação termina às 17h, seguindo obrigatoriamente o horário de Brasília.

O prazo será prorrogado quando houver pessoas aguardando na fila às 17h. Nesse caso, serão distribuídas senhas para garantir que todos os presentes possam exercer o voto.

Primeiro Turno

Nesta etapa, o eleitor deverá escolher até seis candidatos que disputam os seguintes cargos:

Deputado federal (quatro dígitos)

Deputado estadual ou distrital (cinco dígitos)

Primeiro senador (três dígitos)

Segundo senador (três dígitos)

Governador (dois dígitos)

Presidente da República (dois dígitos)

As eleições definirão a composição do Poder Executivo federal e estadual e renovarão parte do Poder Legislativo para os próximos anos.

Se houver segundo turno para escolha de presidente e governadores, a votação será no dia 25 de outubro.

