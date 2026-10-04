Neste domingo (4), 158.745.463 eleitores estão aptos a comparecer aos locais de votação, em todo o país, para escolher os candidatos que disputam as vagas no primeiro turno das Eleições Gerais.  

A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve anotados os números dos candidatos escolhidos para agilizar a votação.

Os eleitores devem ficar atentos também aos horários: a votação termina às 17h, seguindo obrigatoriamente o horário de Brasília.  

O prazo será prorrogado quando houver pessoas aguardando na fila às 17h. Nesse caso, serão distribuídas senhas para garantir que todos os presentes possam exercer o voto. 

Primeiro Turno 

Nesta etapa, o eleitor deverá escolher até seis candidatos que disputam os seguintes cargos: 

  • Deputado federal (quatro dígitos)   
  • Deputado estadual ou distrital (cinco dígitos)  
  • Primeiro senador (três dígitos)  
  • Segundo senador (três dígitos)  
  • Governador (dois dígitos)  
  • Presidente da República (dois dígitos)

As eleições definirão a composição do Poder Executivo federal e estadual e renovarão parte do Poder Legislativo para os próximos anos.

Se houver segundo turno para escolha de presidente e governadores, a votação será no dia 25 de outubro.
 

 

* Colaboraram Pedro Peduzzi e Amanda Cieglinski

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eleições 2026 | Eleitores | Horários

Agência Brasil - Eleitores têm até as 17h para votar neste domingo

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