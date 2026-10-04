Na última sexta-feira (2), a corporação investigou supostas ameaças à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e no entorno do Distrito Federal.

Os elementos colhidos neste momento não apontam nenhuma ação concreta. Ou seja, não havia nenhum plano, não havia nada que a gente tivesse, de imediato, identificado, disse Andrei.

Em entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICC), em Brasília, o diretor-geral detalhou que a PF foi informada pela própria embaixada estadunidense sobre o caso e atuou para checar a veracidade das informações.

Cumprimos as medidas judiciais é um processo sigiloso e, de fato, não comprovamos nenhum elemento concreto que nos apontasse um risco efetivo para essa embaixada ou para qualquer outra embaixada aqui no nosso território.

Embaixadas fechadas

Na última sexta-feira, as embaixadas dos Estados Unidos e da Austrália no Brasil anunciaram a suspensão dos serviços consulares em todas as cidades com atendimento presencial, alegando questões de segurança.

Austrália e Estados Unidos mantêm parceria na área de inteligência chamada Five Eyes (Cinco Olhos, na tradução para o português). Em nota, o governo australiano chegou a citar risco de terrorismo às vésperas do primeiro turno das eleições gerais no Brasil.

Balanço

Em nota, a PF informou que, até às 12h30 deste domingo, foram instaurados seis inquéritos policiais e lavrados 18 termos circunstanciados de ocorrência para apurar a prática de crimes eleitorais.

As ocorrências foram registradas nos seguintes estados: Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe, Roraima, Acre, Distrito Federal, Rondônia, Amapá, Maranhão, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraíba.

Ainda de acordo com a corporação, até àquele momento, 59 pessoas foram conduzidas e foram apreendidos R$ 789.828,50 em bens e valores, sendo R$ R$383.627,50 em espécie.

Entre os principais crimes apurados estão propaganda eleitoral irregular e corrupção eleitoral, sobretudo compra de votos.

A Polícia Federal ressalta que os valores de bens e dinheiro em espécie apresentados neste balanço são preliminares e ainda passarão por validação.

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