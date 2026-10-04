O jornal New York Times (NYT) dos Estados Unidos (EUA) afirmou que a votação pode definir o futuro da região e que a disputa opõe o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao senador Flávio Bolsonaro.

A disputa também traz consequências abrangentes para os planos de Washington para o domínio na região, colocando um titular de esquerda que desafiou repetidamente o presidente Trump contra um aliado de direita alinhado com o líder americano, diz o jornal nova-iorquino.

A imprensa Argentina tem feito uma cobertura minuto a minuto da eleição brasileira, com atualizações sobre a votação dos principais candidatos e números divulgados pela Justiça Eleitoral do Brasil.

O jornal Clarín aponta que o resultado é imprevisível e que essas eleições teriam sido marcadas por uma menor mobilização desde a redemocratização do Brasil, em 1988.

Em nível geopolítico, os Estados Unidos apostaram tudo na vitória do senador Bolsonaro, um líder que recebe os votos de seu pai, Jair Bolsonaro, e mantém um vínculo direto com a chancelaria norte-americana, destacou o jornal argentino.

No México, o jornal El Universal destacou que a eleição deste domingo no Brasil é entre dois modelos, um de esquerda e outro de ultradireita, cada vez mais irreconciliáveis.

[A eleição] pode consolidar o progressismo representado por Lula da Silva, que almeja seu quarto mandato, ou consolidar o bolsonarismo na figura de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair este último preso por promover, em 2023, um golpe contra os três poderes. A vitória de qualquer um deles trará reacomodações na geopolítica, diz o jornal mexicano.

Europa

Na Espanha, o jornal El País traz diversas matérias sobre a eleição brasileira, apresentando a disputa como um terceiro duelo entre a esquerda democrática e a extrema-direita dos Bolsonaro.

O texto jornalístico lembra que a América Latina tem abraçado as teses de Donald Trump nas últimas sete eleições da região depois que o republicano voltou à Casa Branca.

"Os brasileiros têm em suas mãos a chance de quebrar essa sequência. Ou não. E podem decidir isso agora ou daqui a três semanas, escreveu o El País.

Na Inglaterra, o jornal The Guardian afirma que a eleição no Brasil está altamente polarizada e é de grande importância, que pode mudar não apenas os rumos do maior país da América Latina, mas de toda a região.

Segundo o jornal, o Brasil é um dos poucos países da América Latina que ainda têm um governo de esquerda após uma onda de vitórias eleitorais da direita e extrema-direita e a tomada do poder na Venezuela pelos EUA após o sequestro do presidente Nicolás Maduro.

A eleição de domingo coloca frente à frente o presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, que busca um quarto mandato não consecutivo, e o senador de extrema direita Flávio Bolsonaro, aliado de Donald Trump e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe após sua fracassada reeleição em 2022, diz o The Guardian.

África

Na África do Sul, o portal de notícias SABC News destacou que os brasileiros votam neste domingo em uma eleição presidencial acirrada que poderá determinar se o maior país da América Latina seguirá a tendência conservadora da região ou trilhará seu próprio caminho.

China

Na China, a agência Xinhua em inglês destacou neste domingo que a campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que investigue a suspensão consular dos EUA no Brasil às vésperas do pleito.

A petição solicitava uma investigação para apurar se figuras da oposição haviam coordenado ações com autoridades do governo dos EUA em relação à suspensão, afirma a agência chinesa.

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