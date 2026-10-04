Arthur Henrique (PL) foi eleito governador de Roraima neste dmingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026.

O candidato da coligação Unidos por Roraima (PL/NOVO) obteve 68,99% dos votos válidos, o equivalente a 187.790 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até 19h09, 86,31% das urnas haviam sido totalizadas no estado. Com esse resultado, o candidato está matematicamente eleito.

Arthur Henrique ficou à frente de Soldado Sampaio, que recebeu 29,43% dos votos ([NÚMERO]).

Na sequência, aparecem:

Rosi Aires (PSOL): 1,49%

Farah Mesquita (Solidariedade): 0,06%

Clébio Genuíno (PCO): 0,02%

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo de Roraima.

Quem é o novo governador

Arthur Henrique (PL) tem 45 anos e é natural de Boa Vista (RR).

Ele foi vice-prefeito e secretário municipal da capital antes de ser eleito prefeito em 2020 e reeleito em 2024. Renunciou à prefeitura em abril de 2026 para disputar o governo de Roraima.

Na eleição suplementar realizada em junho, sua chapa foi a mais votada, com 60,87% dos votos válidos. No entanto, a candidatura foi contestada por descumprimento do prazo de desincompatibilização e o resultado não foi definitivamente proclamado pela Justiça Eleitoral.

A eleição suplementar foi realizada após a cassação, pelo TSE, do mandato do ex-governador Edilson Damião, que assumiu a vaga de Antonio Denarium após ele renunciar ao cargo. A chapa foi condenada no TSE por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).

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