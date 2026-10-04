Lucas Ribeiro foi reeleito governador da Paraíba neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do PP obteve 64,41% dos votos válidos, o equivalente a 1.233.120 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até as 18h57, 85,57% das urnas haviam sido totalizadas no estado. Com o resultado, ele está matematicamente eleito.

Ribeiro ficou à frente de Efraim Filho (PL), que recebeu 24,44% dos votos (477.730).

Na sequência, aparecem os seguintes candidatos:

Cícero Lucena (MDB), 10,73%;

Yuri Ezequiel (UP), 0,38%;

Camilo Duarte (PCO), 0,11%.

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo da Paraíba.

Atual governador da Paraíba, Lucas Ribeiro assumiu o cargo em abril de 2026, após a renúncia de João Azevêdo. Antes, foi vereador e vice-prefeito de Campina Grande e vice-governador do estado. Em 2026, buscava a reeleição.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).

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