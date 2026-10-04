Mais de 3 milhões de eleitores com 16 a 18 anos eram esperados nas eleições de 2026, faixa etária em que o voto é facultativo. Mesmo assim, muitos jovens preferem participar da escolha dos próximos representantes políticos, direito que foi garantido na redemocratização, após a ditadura militar, com a Constituição Federal de 1988.

Em 2026, esses jovens são 2,25% do eleitorado nacional, que tem 158 milhões pessoas ao todo. Apesar disso, os 3,5 milhões de adolescentes que podiam votar neste ano eram menos numerosos que os 4,1 milhões que se alistaram em 2022.

A diminuição reflete mudanças na pirâmide etária nacional. No pleito atual, o maior grupo de eleitores aptos tinha entre 40 e 49 anos.

O Nordeste concentra o maior contingente de jovens com até 18 anos 1,3 milhão. Logo depois, o Sudeste tem 1 milhão, e o Norte, 478 mil.

A estudante Luiza Rocha Guerreiro, de 17 anos, foi uma das que votou pela primeira vez nestas eleições. Ela chegou durante a tarde à seção eleitoral, no Largo do Machado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com documentos e a cola eleitoral.

"Não tem como você deixar outras pessoas decidirem sobre o seu futuro", afirmou, ao deixar o local com a família. "É nosso direito".

Para selecionar os candidatos, a jovem conta que pesquisou propostas até no site do Tribunal Superior Eleitoral.

"Preferi olhar lá do que em rede social, porque, às vezes, nas redes, as opiniões ficam um pouco exarcebadas".

Escolher os candidatos majoritários, como presidente e governador, foi mais fácil para o estudante Caio de Moraes, de 17 anos.

"Já vinha observando as propostas. Refleti comigo mesmo, e decidi quem era melhor", observou.

Já Esthefany Marques Guimarães, de 18 anos, contou com a ajuda da mãe para escolher em quem votar. Trabalhando como entregadora na plataforma iFood, a jovem disse que faltou tempo.

"Fui na colinha da minhã mãe, que já está acostumada a votar", disse. "Se ela vota, eu vou junto", completou.