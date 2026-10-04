Luciano Zucco (PL) está eleito governador do Rio Grande do Sul. Com 91,53% das urnas apuradas, ele obteve 57,88% dos votos válidos, Juliana Brizola (PDT) 31,88% e Gabriel Souza (MDB) 8,40%. Com esse resultado, ele está matematicamente eleito.

Até 19h16, 91,53% das urnas haviam sido totalizadas.

Luciano Zucco é militar reformado. Foi deputado estadual e, em 2022, elegeu-se deputado federal. É natural de Alegrete (RS) e tem 52 anos. Em 2026, disputou pela primeira vez o governo gaúcho.

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