Marcos Rogério (PL) foi eleito governador de Rondônia neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato obteve 57,02% dos votos válidos, o equivalente a 509.168 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até 19h15, 94,68% das urnas haviam sido totalizadas no estado. Com esse resultado, o candidato está matematicamente eleito.

Marcos Rogério ficou à frente de Adailton Furia (PSD), que recebeu 19,31%% dos votos.

Na sequência, aparecem:

Hildon Chaves (União): 19,31%

Expedito Netto (PT): 7,82%

Pedro Abib (MDB): 0,72%

Samuel Costa (PSB): 0,47%

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo de Rondônia.

Quem é o novo governador

Marcos Rogério foi vereador de Ji-Paraná e deputado federal por dois mandatos. É senador por Rondônia desde 2019 e já disputou o governo estadual em 2022, quando chegou ao segundo turno. Em 2026, volta a concorrer ao cargo.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).

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