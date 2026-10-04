Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Tocantins.

Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até 19h14, 96,28% das urnas haviam sido totalizadas

Dorinha terminou a apuração em primeiro lugar, com 45,70% dos votos válidos, ou 372.189 votos.

Vicentinho ficou em segundo, com 43,76% , equivalente a 357.148 votos.

Como nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Tocantins será decidida em segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Os demais candidatos obtiveram:

Laurez Moreira (PSD): 96,28%

Ataídes Oliveira (Novo): 1,54%

Professor Witer Naves (PSOL): 0,61%

Du Pereira (DC): 0,15%

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