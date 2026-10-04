O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi reeleito para o cargo em primeiro turno. Com 92,99% das urnas apuradas, o candidato aparece com 59,04% dos votos válidos, o equivalente a 666.291 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em segundo lugar, ficou Valmir de Francisquinho (Republicanos), que obteve 37,58% dos votos válidos, o equivalente a 424.173 votos.

Dr. Helton (PSOL) ficou com 3,15% dos votos válidos (35.524) e Taty Cristina de Jesus (DC), com 0,23% (2.621 votos).

Fábio Mitidieri tem 49 anos e é formado em administração. Foi vereador de Aracaju, secretário municipal e estadual e deputado federal por dois mandatos.

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