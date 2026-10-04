Os eleitores brasileiros escolheram neste domingo (4) dois senadores em cada estado e no Distrito Federal. Ao todo, 54 das 81 cadeiras do Senado Federal estiveram em disputa nas eleições de 2026, o equivalente a dois terços da Casa. Os dois candidatos mais votados em cada unidade da Federação foram eleitos.

Com a renovação de dois terços das cadeiras, o resultado das urnas modifica de forma significativa a composição do Senado a partir de 2027. Para conhecer o novo quadro da Casa, no entanto, é preciso considerar também os 27 senadores eleitos em 2022 que não tiveram seus mandatos submetidos à votação neste ano. Esses parlamentares têm mandato previsto até janeiro de 2031.

Veja os eleitos por estado

Os 54 novos senadores estão distribuídos em duas vagas para cada uma das 27 unidades da Federação. A votação para o Senado é majoritária: são eleitos os dois candidatos que obtêm o maior número de votos em cada estado e no Distrito Federal.

Senadores eleitos em 2026:

Distrito Federal (DF): Michele Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL)

Espírito Santo (ES): Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos)

Rondônia (RO): Dr. Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL)



Como fica o Senado

O Senado Federal é composto por 81 parlamentares, sendo três representantes de cada estado e do Distrito Federal. Diferentemente da Câmara dos Deputados, em que o número de representantes de cada unidade da Federação varia de acordo com a população, todos os estados e o Distrito Federal têm o mesmo número de senadores.

O mandato de senador dura oito anos. Por isso, a renovação do Senado ocorre de forma alternada: em uma eleição são escolhidos 27 parlamentares, correspondentes a um terço da Casa; quatro anos depois, são escolhidos 54, correspondentes a dois terços.

Portanto, os 54 eleitos neste domingo se juntam aos 27 senadores que já tinham mandato até 2031.





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