Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) vão disputar o segundo turno da eleição para governador no estado do Acre. Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Mailza terminou a apuração em primeiro lugar, com 49,76% dos votos válidos, ou 218.170 votos.

Rick ficou em segundo, com 32,26% equivalente a 141.665 votos.

Até às 20h42, 99,9% das urnas haviam sido totalizadas.

Como nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Acre será decidida em segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro.

Os demais candidatos obtiveram:

Tião Bocalom (PSDB): 10,22%

Thor Dantas (PSB): 7,50%

Dr. Luisinho (Agir): 0,09%

Eudo Raffael (PCB): 0,16%

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