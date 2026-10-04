Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Amazonas.

Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

  • Aziz terminou a apuração em primeiro lugar, com 40,34% dos votos válidos, ou 818.967 votos.
  • Maria do Carmo ficou em segundo, com 24,78%, equivalente a 503.081 votos.

Como nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Amazonas será decidida em segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Os demais candidatos obtiveram: 

  • Roberto Cidade (União Brasil): 21,8%
  • David Almeida (Avante): 10,62%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1,77%
  • Isael Munduruku (Rede): 0,56%
  • Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0,14% 

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Agência Brasil - Aziz e Maria do Carmo vão disputar o 2° turno para governo do Amazonas

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