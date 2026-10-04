Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Amazonas.

Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Aziz terminou a apuração em primeiro lugar, com 40,34% dos votos válidos, ou 818.967 votos.

Maria do Carmo ficou em segundo, com 24,78%, equivalente a 503.081 votos.

Como nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Amazonas será decidida em segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Os demais candidatos obtiveram:

Roberto Cidade (União Brasil): 21,8%

David Almeida (Avante): 10,62%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1,77%

Isael Munduruku (Rede): 0,56%

Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0,14%

Tags:

Amazonas | Apuração | eleições 2026 | governador | governo estadual | Política | resultado eleitoral | Segundo Turno | Tribunal Superior Eleitoral | TSE