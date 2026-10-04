Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguem em disputa no segundo turno da eleição para presidente da República. Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Flávio terminou a apuração em primeiro lugar, com 44.85 % dos votos válidos, o equivalente a 55.499.853 votos. Lula ficou em segundo, com 44.7%, ou 55.499.853 votos.



Até às 21h01, 98,2% das urnas haviam sido totalizadas.

A eleição presidencial é decidida em segundo turno quando nenhum candidato obtém mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. A nova votação está marcada para 25 de outubro.

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