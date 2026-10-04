Eduardo Braide foi eleito governador do Maranhão neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do PSD obteve 54,10% dos votos válidos, o equivalente a 2.074.520 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até as 21h17, 98,42% das urnas haviam sido totalizadas no estado. Com o resultado, ele está matematicamente eleito.

Braide ficou à frente de Orleans Brandão (MDB), que recebeu 34,68% dos votos (1.329.874).

Na sequência, aparecem os seguintes candidatos:

Felipe Camarão (PT), 9,59%;

Roberto Rocha (PRTB), 1,27%;

André Luís (Missão), 0,20%;

Saulo Arcangeli (PSTU), 0,12%;

Reginaldo Lima (PCB), 0,03%;

Dimas Cassimiro (PCO), 0,01%.

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo do Maranhão.

Eduardo Braide foi prefeito de São Luís por dois mandatos, eleito em 2020 e reeleito em 2024. Antes, foi deputado estadual por dois mandatos e deputado federal. Em 2026, deixou a prefeitura para disputar o governo do Maranhão.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).





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