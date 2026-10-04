Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi eleito governador de Minas Gerais neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato obteve 55,41% dos votos válidos, o equivalente a 6.276.925 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até às 21h50, 99,34% das urnas haviam sido totalizadas no estado.

Cleitinho Azevedo ficou à frente de Patrus Ananias (PT), que recebeu 26,28% dos votos (2.977.570).

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo de Minas Gerais.



Senador por Minas Gerais, Cleitinho Azevedo é empresário e músico. Foi vereador de Divinópolis e deputado estadual antes de chegar ao Senado, em 2023. Este ano, disputou pela primeira vez o governo de Minas.

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