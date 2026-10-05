foram às urnas nesse domingo (4) escolher candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente da República.
Para consultar todos os dados referentes ao resultado do primeiro turno, acesse a Agência Brasil.
Confira a relação completa de eleitos para os governos estaduais, Senado e a lista dos três deputados federais mais votados em cada unidade da Federação:
Acre
Governo: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos
- Marcio Bittar (PL)
- Mara Rocha (Republicanos)
Deputados federais mais votados
- Socorro Neri (PP)
- Dr. Fábio Rueda (União Brasil)
- Coronel Ulysses (União Brasil)
Alagoas
Governador eleito: JHC (PSDB)
Senadores eleitos
- Arthur Lira (PP)
- Marina JHC (PSDB)
Deputados federais mais votados:
- Alvinho Lira (PP)
- Delegado Fabio Costa (PP)
- Luciano Amaral (PSD)
Amapá
Governador eleito: Dr. Furlan (PSD)
Senadores eleitos
- Rayssa Furlan (Podemos)
- Lucas Barreto (PSD)
Deputados federais mais votados
- Felipe Show (União Brasil)
- Josenildo (PDT)
- Aline Gurgel (União Brasil)
Amazonas
Governo: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos
- Eduardo Braga (MDB)
- Plínio Valério (PSDB)
Deputados federais mais votados
- Sargento Salazar (PL)
- Sidney Leite (PSD)
- Adail Filho (MDB)
Bahia
Governador eleito: Jerônimo Rodrigues (PT)
Senadores eleitos
- Rui Costa (PT)
- Jaques Wagner (PT)
Deputados federais mais votados
- Pastor Sargento Isidório (Avante)
- Antonio Brito (PSD)
- Neto Carletto (Avante)
Ceará
Governador eleito: Elmano de Freitas (PT)
Senadores eleitos
- Cid Gomes (PSB)
- Luizianne Lins (Rede)
Deputados federais mais votados
- André Fernandes (PL)
- Tainah Marinho (PSB)
- Yury do Paredão (MDB)
Distrito Federal
Governo: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) disputam o segundo turno.
Senadoras eleitas
- Michele Bolsonaro (PL)
- Bia Kicis (PL)
Deputados federais mais votados
- Fábio Felix (PSOL)
- Rafael Prudente (MDB)
- Alberto Fraga (PL)
Espírito Santo
Governo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o segundo turno.
Senadores eleitos
- Renato Casagrande (PSB)
- Evair de Melo (Republicanos)
Deputados federais mais votados
- Lucas Polese (PL)
- Jack Rocha (PT)
- Dr. Bruno Resende (União Brasil)
Goiás
Governador eleito: Daniel Vilela (MDB)
Senadores eleitos
- Gustavo Gayer (PL)
- Gracinha Caiado (União Brasil)
Deputados federais mais votados
- Bruno Peixoto (União Brasil)
- Delegada Adriana Accorsi (PT)
- Fred Rodrigues (PL)
Maranhão
Governador eleito: Eduardo Braide (PSD)
Senadores eleitos
- André Fufuca (PP)
- Lahesio Bonfim (Novo)
Deputados federais mais votados
- Pedro Lucas Fernandes (União Brasil)
- Iracema Vale (MDB)
- Vinicius Ferro (MDB)
Mato Grosso
Governador eleito: Otaviano Pivetta (Republicanos)
Senadores eleitos
- Mauro Mendes (União Brasil)
- Zé Medeiros (PL)
Deputados federais mais votados
- Coronel Fernanda (PL)
- Professora Rosa Neide (PT)
- Fábio Garcia (União Brasil)
Mato Grosso do Sul
Governador eleito: Eduardo Riedel (PP)
Senadores eleitos
- Reinaldo Azambuja (PL)
- Capitão Contar (PL)
Deputados federais mais votados
- Camila Jara (PT),
- Marcos Pollon (PL)
- Rose Modesto (União Brasil)
Minas Gerais
Governador eleito: Cleitinho Azevedo (Republicanos)
Senadores eleitos
- Domingos Sávio (PL)
- Marília Campos (PT)
Deputados federais mais votados
- Nikolas Ferreira (PL)
- Ana Elisa (PT)
- Duda Salabert (PSOL)
Pará
Governador eleito: Dr. Daniel (Podemos)
Senadores eleitos
- Helder Barbalho (MDB)
- Chicão (União Brasil)
Deputados federais mais votados
- Delegado Caveira (PL)
- Jader Filho (MDB)
- Dra. Alessandra Haber (Podemos)
Paraíba
Governador eleito: Lucas Ribeiro (PP)
Senadores eleitos
- João Azevêdo (PSB)
- Veneziano (MDB)
Deputados federais mais votados
- Cabo Gilberto (PL)
- Aguinaldo Ribeiro (PP)
- Ricardo Coutinho (PT)
Paraná
Governador eleito: Sergio Moro (PL)
Senadores eleitos
- Filipe Barros (PL)
- Deltan Dallagnol (Novo)
Deputados federais mais votados
- Jeffrey Chiquini (Novo)
- Guilherme Kilter (Novo)
- Sargento Fahur (PL)
Pernambuco
Governadora eleita: Raquel Lyra (PSD)
Senadores eleitos
- Humberto Costa (PT)
- Marília Arraes (PDT)
Deputados federais mais votados
- Pedro Campos (PSB)
- Jones Manoel (PSOL)
- Anderson Ferreira (PL)
Piauí
Governador eleito: Rafael Fonteles (PT)
Senadores eleitos
- Marcelo Castro (MDB)
- Júlio César O Julim do Lula (PSD)
Deputados federais mais votados
- Georgiano (PSD)
- Delegado Charles (PV)
- Castro Neto (MDB)
Rio de Janeiro
Governo: Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) disputam o segundo turno
Senadores eleitos
- Carlos Portinho (PL)
- Carlos Jordy (PL)
Deputados federais mais votados
- Dr. Luizinho (PP)
- Rick Azevedo (PSOL)
- Lindbergh (PT)
Rio Grande do Norte
Governo: Allyson (União Brasil) e Cadu de Lula (PT) disputam o segundo turno
Senadores eleitos
- Styvenson Valentim (Podemos)
- Samanda de Lula (PT)
Deputados federais mais votados
- Natália Bonavides (PT)
- Nina (PL)
- Benes Leocádio (União Brasil)
Rio Grande do Sul
Governador eleito: Luciano Zucco (PL)
Senadores eleitos
- Ubiratan Sanderson (PL)
- Marcel van Hattem (Novo)
Deputados federais mais votados
- Maurício Marcon (PL)
- Fernanda Melchionna (PSOL)
- Giovani Cherini (PL)
Rondônia
Governador eleito: Marcos Rogério (PL)
Senadores eleitos
Fernando Máximo (PL)
Bruno Scheid (PL)
Deputados federais mais votados
Lucio Mosquini (PL)
Coronel Chrisóstomo (PL)
Thiago Flores (União Brasil)
Roraima
Governador eleito: Arthur Henrique (PL)
Senadores eleitos
- Nicoletti (PL)
- Teresa Surita (MDB)
Deputados federais mais votados
- Marcos Jorge (Republicanos)
- Ítalo Otávio (Republicanos)
- Rodrigo Mesquita (Podemos)
Santa Catarina
Governador eleito: Jorginho Mello (PL)
Senadores eleitos
- Carol De Toni (PL)
- Carlos Bolsonaro (PL)
Deputados federais mais votados
- Julia Zanatta (PL)
- Ana Paula Lima (PT)
- Professor Pedro Uczai (PT)
São Paulo
Governador eleito: Tarcísio de Freitas (Republicanos)
Senadores eleitos
- Guilherme Derrite (PP)
- André do Prado (PL)
Deputados federais mais votados
- Lucas Pavanato (PL)
- Erika Hilton (PSOL)
- Sâmia Bomfim (PSOL)
Sergipe
Governador eleito: Fábio Mitidieri (PSD)
Senadores eleitos
- Rogério Carvalho (PT)
- Delegado Alessandro (MDB)
Deputados federais mais votados
- Yandra Moura (União Brasil)
- Claudio Mitidieri (PSB)
- João Daniel (PT)
Tocantins
Governo: Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) disputam o segundo turno
Senadores eleitos
- Eduardo Gomes (PL)
- Alexandre Guimarães (MDB)
Deputados federais mais votados
- Professora Janad Valcari (PP)
- Jair Farias (União Brasil)
- Lucas Campelo (Republicanos)
Tags:
eleições 2026 | governadores | senadores | TSE