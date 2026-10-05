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Confira a relação completa de eleitos para os governos estaduais, Senado e a lista dos três deputados federais mais votados em cada unidade da Federação:

Governo: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) disputam o segundo turno.



Senadores eleitos

Marcio Bittar (PL)

Mara Rocha (Republicanos)

Deputados federais mais votados

Socorro Neri (PP)

Dr. Fábio Rueda (União Brasil)

Coronel Ulysses (União Brasil)



Governador eleito: JHC (PSDB)

Senadores eleitos

Arthur Lira (PP)

Marina JHC (PSDB)

Deputados federais mais votados:

Alvinho Lira (PP)

Delegado Fabio Costa (PP)

Luciano Amaral (PSD)



Governador eleito: Dr. Furlan (PSD)



Senadores eleitos

Rayssa Furlan (Podemos)

Lucas Barreto (PSD)

Deputados federais mais votados

Felipe Show (União Brasil)

Josenildo (PDT)

Aline Gurgel (União Brasil)



Governo: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) disputam o segundo turno.



Senadores eleitos

Eduardo Braga (MDB)

Plínio Valério (PSDB)

Deputados federais mais votados

Sargento Salazar (PL)

Sidney Leite (PSD)

Adail Filho (MDB)



Governador eleito: Jerônimo Rodrigues (PT)



Senadores eleitos

Rui Costa (PT)

Jaques Wagner (PT)

Deputados federais mais votados

Pastor Sargento Isidório (Avante)

Antonio Brito (PSD)

Neto Carletto (Avante)



Governador eleito: Elmano de Freitas (PT)

Senadores eleitos

Cid Gomes (PSB)

Luizianne Lins (Rede)

Deputados federais mais votados

André Fernandes (PL)

Tainah Marinho (PSB)

Yury do Paredão (MDB)



Governo: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) disputam o segundo turno.



Senadoras eleitas

Michele Bolsonaro (PL)

Bia Kicis (PL)

Deputados federais mais votados

Fábio Felix (PSOL)

Rafael Prudente (MDB)

Alberto Fraga (PL)



Governo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o segundo turno.

Senadores eleitos

Renato Casagrande (PSB)

Evair de Melo (Republicanos)

Deputados federais mais votados

Lucas Polese (PL)

Jack Rocha (PT)

Dr. Bruno Resende (União Brasil)

Governador eleito: Daniel Vilela (MDB)



Senadores eleitos

Gustavo Gayer (PL)

Gracinha Caiado (União Brasil)

Deputados federais mais votados

Bruno Peixoto (União Brasil)

Delegada Adriana Accorsi (PT)

Fred Rodrigues (PL)

Governador eleito: Eduardo Braide (PSD)



Senadores eleitos

André Fufuca (PP)

Lahesio Bonfim (Novo)

Deputados federais mais votados

Pedro Lucas Fernandes (União Brasil)

Iracema Vale (MDB)

Vinicius Ferro (MDB)



Governador eleito: Otaviano Pivetta (Republicanos)



Senadores eleitos

Mauro Mendes (União Brasil)

Zé Medeiros (PL)

Deputados federais mais votados

Coronel Fernanda (PL)

Professora Rosa Neide (PT)

Fábio Garcia (União Brasil)



Governador eleito: Eduardo Riedel (PP)



Senadores eleitos

Reinaldo Azambuja (PL)

Capitão Contar (PL)

Deputados federais mais votados

Camila Jara (PT),

Marcos Pollon (PL)

Rose Modesto (União Brasil)



Governador eleito: Cleitinho Azevedo (Republicanos)



Senadores eleitos

Domingos Sávio (PL)

Marília Campos (PT)

Deputados federais mais votados

Nikolas Ferreira (PL)

Ana Elisa (PT)

Duda Salabert (PSOL)



Governador eleito: Dr. Daniel (Podemos)



Senadores eleitos

Helder Barbalho (MDB)

Chicão (União Brasil)

Deputados federais mais votados

Delegado Caveira (PL)

Jader Filho (MDB)

Dra. Alessandra Haber (Podemos)



Governador eleito: Lucas Ribeiro (PP)



Senadores eleitos

João Azevêdo (PSB)

Veneziano (MDB)



Deputados federais mais votados

Cabo Gilberto (PL)

Aguinaldo Ribeiro (PP)

Ricardo Coutinho (PT)



Governador eleito: Sergio Moro (PL)



Senadores eleitos

Filipe Barros (PL)

Deltan Dallagnol (Novo)

Deputados federais mais votados

Jeffrey Chiquini (Novo)

Guilherme Kilter (Novo)

Sargento Fahur (PL)



Governadora eleita: Raquel Lyra (PSD)



Senadores eleitos

Humberto Costa (PT)

Marília Arraes (PDT)

Deputados federais mais votados

Pedro Campos (PSB)

Jones Manoel (PSOL)

Anderson Ferreira (PL)



Governador eleito: Rafael Fonteles (PT)



Senadores eleitos

Marcelo Castro (MDB)

Júlio César O Julim do Lula (PSD)

Deputados federais mais votados

Georgiano (PSD)

Delegado Charles (PV)

Castro Neto (MDB)



Governo: Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) disputam o segundo turno



Senadores eleitos

Carlos Portinho (PL)

Carlos Jordy (PL)

Deputados federais mais votados

Dr. Luizinho (PP)

Rick Azevedo (PSOL)

Lindbergh (PT)



Governo: Allyson (União Brasil) e Cadu de Lula (PT) disputam o segundo turno



Senadores eleitos

Styvenson Valentim (Podemos)

Samanda de Lula (PT)

Deputados federais mais votados

Natália Bonavides (PT)

Nina (PL)

Benes Leocádio (União Brasil)



Governador eleito: Luciano Zucco (PL)



Senadores eleitos

Ubiratan Sanderson (PL)

Marcel van Hattem (Novo)

Deputados federais mais votados

Maurício Marcon (PL)

Fernanda Melchionna (PSOL)

Giovani Cherini (PL)



Governador eleito: Marcos Rogério (PL)



Senadores eleitos

Fernando Máximo (PL)

Bruno Scheid (PL)



Deputados federais mais votados

Lucio Mosquini (PL)

Coronel Chrisóstomo (PL)

Thiago Flores (União Brasil)



Governador eleito: Arthur Henrique (PL)



Senadores eleitos

Nicoletti (PL)

Teresa Surita (MDB)

Deputados federais mais votados

Marcos Jorge (Republicanos)

Ítalo Otávio (Republicanos)

Rodrigo Mesquita (Podemos)



Governador eleito: Jorginho Mello (PL)



Senadores eleitos

Carol De Toni (PL)

Carlos Bolsonaro (PL)

Deputados federais mais votados

Julia Zanatta (PL)

Ana Paula Lima (PT)

Professor Pedro Uczai (PT)



Governador eleito: Tarcísio de Freitas (Republicanos)



Senadores eleitos

Guilherme Derrite (PP)

André do Prado (PL)

Deputados federais mais votados

Lucas Pavanato (PL)

Erika Hilton (PSOL)

Sâmia Bomfim (PSOL)

Governador eleito: Fábio Mitidieri (PSD)



Senadores eleitos

Rogério Carvalho (PT)

Delegado Alessandro (MDB)

Deputados federais mais votados

Yandra Moura (União Brasil)

Claudio Mitidieri (PSB)

João Daniel (PT)



Governo: Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) disputam o segundo turno



Senadores eleitos

Eduardo Gomes (PL)

Alexandre Guimarães (MDB)

Deputados federais mais votados

Professora Janad Valcari (PP)

Jair Farias (União Brasil)

Lucas Campelo (Republicanos)

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