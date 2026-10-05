Pouco mais de 125,2 milhões de eleitores foram às urnas nesse domingo (4) escolher candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente da República. 

Para consultar todos os dados referentes ao resultado do primeiro turno, acesse a Agência Brasil.

Confira a relação completa de eleitos para os governos estaduais, Senado e a lista dos três deputados federais mais votados em cada unidade da Federação:

Acre

Governo: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) disputam o segundo turno.

Senadores eleitos

  • Marcio Bittar (PL)
  • Mara Rocha (Republicanos)

Deputados federais mais votados

  • Socorro Neri (PP)
  • Dr. Fábio Rueda (União Brasil)
  • Coronel Ulysses (União Brasil)
     

Alagoas

Governador eleito: JHC (PSDB)

Senadores eleitos

  • Arthur Lira (PP)
  • Marina JHC (PSDB)

Deputados federais mais votados:

  • Alvinho Lira (PP)
  • Delegado Fabio Costa (PP)
  • Luciano Amaral (PSD)
     

Amapá

Governador eleito: Dr. Furlan (PSD)

Senadores eleitos

  • Rayssa Furlan (Podemos)
  • Lucas Barreto (PSD)

Deputados federais mais votados

  • Felipe Show (União Brasil)
  • Josenildo (PDT)
  • Aline Gurgel (União Brasil)
     

Amazonas

Governo: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) disputam o segundo turno.

Senadores eleitos

  • Eduardo Braga (MDB)
  • Plínio Valério (PSDB)

Deputados federais mais votados

  • Sargento Salazar (PL)
  • Sidney Leite (PSD)
  • Adail Filho (MDB)
     

Bahia

Governador eleito: Jerônimo Rodrigues (PT)

Senadores eleitos

  • Rui Costa (PT)
  • Jaques Wagner (PT)

Deputados federais mais votados

  • Pastor Sargento Isidório (Avante)
  • Antonio Brito (PSD)
  • Neto Carletto (Avante)
     

Ceará

Governador eleito: Elmano de Freitas (PT)

Senadores eleitos

  • Cid Gomes (PSB)
  • Luizianne Lins (Rede)

Deputados federais mais votados

  • André Fernandes (PL)
  • Tainah Marinho (PSB)
  • Yury do Paredão (MDB)
     

Distrito Federal

Governo: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) disputam o segundo turno.

Senadoras eleitas

  • Michele Bolsonaro (PL)
  • Bia Kicis (PL)

Deputados federais mais votados

  • Fábio Felix (PSOL)
  • Rafael Prudente (MDB)
  • Alberto Fraga (PL)
     

Espírito Santo

Governo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o segundo turno.

Senadores eleitos

  • Renato Casagrande (PSB)
  • Evair de Melo (Republicanos)

Deputados federais mais votados

  • Lucas Polese (PL)
  • Jack Rocha (PT)
  • Dr. Bruno Resende (União Brasil)


Goiás

Governador eleito: Daniel Vilela (MDB)

Senadores eleitos

  • Gustavo Gayer (PL)
  • Gracinha Caiado (União Brasil)

Deputados federais mais votados

  • Bruno Peixoto (União Brasil)
  • Delegada Adriana Accorsi (PT)
  • Fred Rodrigues (PL)

 

Maranhão

Governador eleito: Eduardo Braide (PSD)

Senadores eleitos

  • André Fufuca (PP)
  • Lahesio Bonfim (Novo)

Deputados federais mais votados

  • Pedro Lucas Fernandes (União Brasil)
  • Iracema Vale (MDB)
  • Vinicius Ferro (MDB)
     

Mato Grosso

Governador eleito: Otaviano Pivetta (Republicanos)

Senadores eleitos

  • Mauro Mendes (União Brasil)
  • Zé Medeiros (PL)

Deputados federais mais votados

  • Coronel Fernanda (PL)
  • Professora Rosa Neide (PT)
  • Fábio Garcia (União Brasil)
     

Mato Grosso do Sul

Governador eleito: Eduardo Riedel (PP)

Senadores eleitos

  • Reinaldo Azambuja (PL)
  • Capitão Contar (PL)

Deputados federais mais votados

  • Camila Jara (PT),
  • Marcos Pollon (PL)
  • Rose Modesto (União Brasil)
     

Minas Gerais

Governador eleito: Cleitinho Azevedo (Republicanos)

Senadores eleitos

  • Domingos Sávio (PL)
  • Marília Campos (PT)

Deputados federais mais votados

  • Nikolas Ferreira (PL)
  • Ana Elisa (PT)
  • Duda Salabert (PSOL)
     

Pará

Governador eleito: Dr. Daniel (Podemos)

Senadores eleitos

  • Helder Barbalho (MDB)
  • Chicão (União Brasil)

Deputados federais mais votados

  • Delegado Caveira (PL)
  • Jader Filho (MDB)
  • Dra. Alessandra Haber (Podemos)
     

Paraíba

Governador eleito: Lucas Ribeiro (PP)

Senadores eleitos

  • João Azevêdo (PSB)
  • Veneziano (MDB)


Deputados federais mais votados

  • Cabo Gilberto (PL)
  • Aguinaldo Ribeiro (PP)
  • Ricardo Coutinho (PT)
     

Paraná

Governador eleito: Sergio Moro (PL)

Senadores eleitos

  • Filipe Barros (PL)
  • Deltan Dallagnol (Novo)

Deputados federais mais votados

  • Jeffrey Chiquini (Novo)
  • Guilherme Kilter (Novo)
  • Sargento Fahur (PL)
     

Pernambuco

Governadora eleita: Raquel Lyra (PSD)

Senadores eleitos 

  • Humberto Costa (PT)
  • Marília Arraes (PDT)

Deputados federais mais votados

  • Pedro Campos (PSB)
  • Jones Manoel (PSOL)
  • Anderson Ferreira (PL)
     

Piauí

Governador eleito: Rafael Fonteles (PT)

Senadores eleitos

  • Marcelo Castro (MDB)
  • Júlio César O Julim do Lula (PSD)

Deputados federais mais votados

  • Georgiano (PSD)
  • Delegado Charles (PV)
  • Castro Neto (MDB)
     

Rio de Janeiro

Governo: Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) disputam o segundo turno

Senadores eleitos

  • Carlos Portinho (PL)
  • Carlos Jordy (PL)

Deputados federais mais votados

  • Dr. Luizinho (PP)
  • Rick Azevedo (PSOL)
  • Lindbergh (PT)
     

Rio Grande do Norte

Governo: Allyson (União Brasil) e Cadu de Lula (PT) disputam o segundo turno

Senadores eleitos

  • Styvenson Valentim (Podemos)
  • Samanda de Lula (PT)

Deputados federais mais votados

  • Natália Bonavides (PT)
  • Nina (PL)
  • Benes Leocádio (União Brasil)
     

Rio Grande do Sul

Governador eleito: Luciano Zucco (PL)

Senadores eleitos

  • Ubiratan Sanderson (PL)
  • Marcel van Hattem (Novo)

Deputados federais mais votados

  • Maurício Marcon (PL)
  • Fernanda Melchionna (PSOL)
  • Giovani Cherini (PL)
     

Rondônia

Governador eleito: Marcos Rogério (PL)

Senadores eleitos
Fernando Máximo (PL)
Bruno Scheid (PL)

Deputados federais mais votados
Lucio Mosquini (PL)
Coronel Chrisóstomo (PL)
Thiago Flores (União Brasil)
 

Roraima

Governador eleito: Arthur Henrique (PL)

Senadores eleitos

  • Nicoletti (PL)
  • Teresa Surita (MDB)

Deputados federais mais votados

  • Marcos Jorge (Republicanos)
  • Ítalo Otávio (Republicanos)
  • Rodrigo Mesquita (Podemos)
     

Santa Catarina

Governador eleito: Jorginho Mello (PL)

Senadores eleitos

  • Carol De Toni (PL)
  • Carlos Bolsonaro (PL)

Deputados federais mais votados

  • Julia Zanatta (PL)
  • Ana Paula Lima (PT)
  • Professor Pedro Uczai (PT)
     

São Paulo

Governador eleito: Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Senadores eleitos

  • Guilherme Derrite (PP)
  • André do Prado (PL)

Deputados federais mais votados

  • Lucas Pavanato (PL)
  • Erika Hilton (PSOL)
  • Sâmia Bomfim (PSOL)

Sergipe

Governador eleito: Fábio Mitidieri (PSD)

Senadores eleitos

  • Rogério Carvalho (PT) 
  • Delegado Alessandro (MDB)

Deputados federais mais votados

  • Yandra Moura (União Brasil)
  • Claudio Mitidieri (PSB) 
  • João Daniel (PT)
     

Tocantins

Governo: Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) disputam o segundo turno

Senadores eleitos

  • Eduardo Gomes (PL) 
  • Alexandre Guimarães (MDB)

Deputados federais mais votados

  • Professora Janad Valcari (PP)
  • Jair Farias (União Brasil) 
  • Lucas Campelo (Republicanos)

Tags:
eleições 2026 | governadores | senadores | TSE

Agência Brasil - Conheça governadores e senadores eleitos e os deputados mais votados

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