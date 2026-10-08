O candidato ao governo do Rio de Janeiro Douglas Ruas (PL) criticou nesta quinta-feira (8) o recurso apresentado pelo adversário Eduardo Paes (PSD) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a disputa entre os dois no segundo turno das eleições.

Mais cedo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu anular os votos conquistados pelo candidato Anthony Garotinho (Republicanos) na votação de domingo (4) e determinou a retotalização dos votos, medida que permitirá a Ruas obter mais de 50% dos votos válidos e ser eleito no primeiro turno.

A previsão é que a retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado seja feita no próximo sábado.

Ruas disse que a decisão do TSE foi clara e precisa ser respeitada.

Outros partidos que não estavam conosco na mesma coligação já se manifestaram reconhecendo a vontade popular. É lamentável que se insista em querer levar para o judiciário aquilo que deve ser resolvido na arena da política, disse o candidato.

Rio de Janeiro (RJ), 08/10/2026 O candidato ao governo do Estado Douglas Ruas (PL) faz pronunciamento após decisão TSE e aguarda retotalização dos votos do 1° turno que o declararia eleito. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A coligação de Eduardo Paes, atual prefeito da capital, disse que vai aguardar a manifestação do STF antes de realizar novos pronunciamentos.

O candidato segue confiante na realização do segundo turno, para que seja respeitada a vontade da maioria dos eleitores fluminenses, diz a nota.

No primeiro turno, Ruas teve 49,27% dos votos válidos, contra 42,76% de Eduardo Paes (PSD). Garotinho recebeu 3,17%. O nome dele continuou na urna porque a decisão do TRE-RJ que o barrou foi tomada depois do fechamento do sistema da urna eletrônica.

Promessas

Atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas discursou nesta quinta-feira como autoproclamado governador. Disse representar um caminho novo para o estado, diferente do que tem acontecido nas últimas décadas.

A população disse não para essa geração de políticos que fracassou. Passaram os últimos 30 anos prometendo mudanças e, pelo contrário, criaram todos os problemas para os quais nós buscamos a solução hoje, disse o candidato.

Entre setembro de 2023 e março de 2026, Ruas foi secretário das Cidades no governo de Cláudio Castro (PL). O então governador, por sua vez, ocupou o cargo entre maio de 2021 e março de 2026, quase todo esse período filiado ao mesmo partido de Ruas.

O candidato do PL disse que fará uma transição harmoniosa com o atual governo e que defenderá o interesse de toda a população, não apenas dos que votaram nele. Declarou ainda que vai priorizar a guerra ao crime organizado.

O que nós temos é uma população que foi abandonada pelo poder público e obrigada a conviver com a presença do crime organizado,  disse o candidato. Nós vamos devolver as ruas do Rio para o nosso povo. Nós vamos garantir o direito de ir e vir e a liberdade econômica para todos.

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Agência Brasil - Douglas Ruas critica judicialização da eleição e se declara governador

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