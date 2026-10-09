O magistrado negou pedido para invalidar decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que anulou os votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos) medida que favorece a eleição do candidato Douglas Ruas (PL) em primeiro turno ao governo do Rio.

Em nota, Eduardo Paes disse que, no último domingo (4), a maioria dos eleitores fluminenses votou para que a eleição para governador do Rio de Janeiro fosse resolvida em segundo turno, mas que decisão da Justiça deve ser respeitada.

Infelizmente, a Justiça decidiu que não haverá segundo turno, contrariando a vontade soberana dos eleitores. E decisão judicial a gente respeita. É assim que funciona a democracia.

Segundo Paes, o estado do Rio de Janeiro enfrenta uma das maiores crises da sua história, especialmente na segurança pública. "A eleição termina, mas o meu amor pelo Rio e o meu compromisso com o povo fluminense continuam os mesmos, completou.

Vigilância

Ele destacou que se grupo político e o PSD estarão vigilantes. "[Seguiremos] acompanhando e cobrando resultados de um governo que representa a continuidade do grupo político que está no poder há oito anos. Seguiremos defendendo as mudanças de que o nosso estado tanto precisa."

Quero mais uma vez agradecer aos mais de 3,7 milhões de eleitores que votaram em mim, que confiaram nas nossas propostas e acreditaram no nosso projeto de mudança para o estado do Rio de Janeiro.

Entenda

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu nessa quinta-feira (8) pela retotalização dos votos válidos, excluindo-se da conta os direcionados a Garotinho. A sessão desta quinta-feira (8) terminou com 5 votos a 2.

Com isso, o primeiro colocado na votação, Douglas Ruas (PL), supera em cerca de 74 mil votos os 50% dos votos válidos, elegendo-se governador do Rio de Janeiro já no primeiro turno.

Na primeira totalização, que deverá ser descartada, Ruas obteve 49,27% dos votos válidos (4.271.199 votos), antes da anulação dos 274.411 votos de Garotinho (3,71%), e Eduardo Paes (PSD) conseguiu 42,76% dos votos válidos (3.706.984).

A declaração do novo resultado final depende de ato do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

O resultado da eleição para governador do Rio de Janeiro foi definido pelo TSE, após o candidato Anthony Garotinho ter apresentado recurso contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que indeferiu seu registro de candidatura.

Enquanto o recurso não era julgado, o político obteve o direito de aparecer na urna. No dia seguinte à votação, contudo, Garotinho desistiu do recurso. Por unanimidade, contudo, o TSE negou a desistência e julgou o recurso nesta quinta (8), declarando a nulidade dos votos recebidos por ele.

Na sexta-feira (2) anterior à votação, o ministro Floriano de Azevedo Marques, relator do caso, já havia decidido que os votos de Garotinho não poderiam ser considerados válidos e deveriam constar como anulados sub judice no primeiro turno, realizado no último domingo (4).

No próprio domingo de eleição, entretanto, Nunes Marques, determinou que os votos dados a Garotinho fossem totalizados como válidos pela Justiça Eleitoral, até que o TSE julgasse o recurso pendente, o que ocorreu nesta quinta (8).

Pelo resultado do primeiro turno, Douglas Ruas obteve 4.271.199 votos, equivalentes a 49,27% dos votos válidos antes da anulação dos votos de Garotinho (274.411), e Eduardo Paes (PSD) conseguiu 3.706.984 votos válidos (42,76%).

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