Os candidatos à presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda em Brasília e no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (9).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Às 8h, participa de caminhada com Leandro Grass, candidato a governo do Distrito Federal, em Ceilândia, Brasília.

Flávio Bolsonaro (PL)

Às 12h, participa de encontro com Douglas Ruas e lideranças na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).



A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.

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