Aos narcoterroristas de Comando Vermelho, PCC e milícias que estão aqui no Rio, estão em São Paulo, estão em todo o Brasil.

Ao lado do deputado estadual Douglas Ruas (PL-RJ), vencedor da eleição para governador no estado , o candidato à Presidência da República pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, disse que ambos estão alinhados em declarar guerra ao crime organizado.

Flávio Bolsonaro também chamou de "boatos" a informação de que ele privatizaria a Petrobras.

Ele criticou a política do governo de subsídios ao preço do diesel em alta por causa da guerra no Irã e afirmou que o fim dos incentivos levaria ao aumento do preço logo após as eleições. Nesta sexta-feira, o governo prorrogou os incentivos por mais 30 dias.

O candidato agradeceu o apoio firmado na véspera pelo candidato derrotado à Presidência Augusto Cury (Avante) e afirmou que está conversando com outros partidos.

Programas sociais

O candidato afirmou nesta sexta-feira (9) que vai manter os programas sociais e se disse alvo de campanhas de notícias falsas.

Há várias mentiras circulando. Uma delas é que eu acabaria com o Bolsa Família. Isso é mentira, declarou.

Ele descreveu que o programa será focado em quem mais precisa e acompanhado de ações de capacitação e qualificação. Nas palavras dele, será o maior programa de mobilidade social que esse Brasil já viu.

O candidato conversou com jornalistas no intervalo de um evento de campanha, no qual reuniu apoiadores e políticos, na Ilha Itanhangá, um espaço de eventos na Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio de Janeiro.

Flávio afirmou que vai ampliar o programa Farmácia Popular, com os medicamentos sendo entregues em casa e com avisos, pelo celular, sobre o horário da medicação.

O senador disse que vai incentivar o empreendedorismo entre as mulheres, prometeu menos impostos, financiamento barato e disse que a economia de um eventual governo será baseada na produtividade.

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