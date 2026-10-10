Noraldino Júnior (PSB), deputado estadual por Juiz de Fora, foi convidado pelo governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), para integrar a equipe de transição do governo estadual. Segundo o parlamentar, a recuperação de Juiz de Fora após as fortes chuvas deve estar entre as prioridades, e a intenção é abrir diálogo com a prefeita Margarida Salomão (PT).

A equipe de transição terá 21 integrantes e será coordenada pelo vice-governador eleito, Luís Eduardo Falcão. A participação de Noraldino, porém, não representa garantia de nomeação para um cargo no futuro governo.

O convite ocorre em meio à possibilidade de Noraldino Júnior e sua irmã, Kátia Dias, serem expulsos do PSB por terem apoiado Cleitinho durante a eleição. Após a repercussão do caso, o governador eleito também os convidou a se filiarem ao Republicanos.

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