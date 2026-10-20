Confira a agenda dos candidatos à Presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais nesta terça-feira (20).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Pela manhã, participa de ato politico em São Luís, no Maranhão. À tarde tem caminhada do Brasil Pronto para Mais, em Juazeiro (BA), e Petrolina (PE).

Flávio Bolsonaro (PL)

Não tem agenda pública de campanha. Grava programa eleitoral em São Paulo e Goiânia.

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.

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