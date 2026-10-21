A três dias do segundo turno nas eleições, lideranças regionais e militantes do Partido Liberal (PL) realizam nesta quinta-feira (22), um ato político com caminhada no Centro de Juiz de Fora. Denominado "Bloquinho 22", a mobilização busca engajar a população na reta final do processo eleitoral e garantir apoio ao candidato a presidência, Flávio Bolsonaro (PL). O candidato concorre com Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O evento foi formalmente comunicado pelo presidente do diretório municipal da sigla, o ex-deputado federal Charlles Evangelista, às autoridades locais e ao comando da Polícia Militar para garantir o apoio no trânsito, a preservação da ordem e a segurança dos participantes durante a manifestação.

A concentração dos apoiadores está marcada para às 18h, em frente à Câmara Municipal de Juiz de Fora. De acordo com o comunicado, a partir das 19h30, os participantes seguem em caminhada pelo calçadão da Rua Halfeld, descendo a pé até o cruzamento com a Rua Batista de Oliveira.

O encerramento do trajeto está previsto para às 20h, nesse mesmo ponto, onde um carro de som servirá de palco para pronunciamentos políticos. Segundo a organização do partido, a atividade terá caráter pacífico, respeitando o patrimônio público e as normas relativas à propaganda eleitoral e ao trânsito do município.

O ato de campanha deve reunir importantes nomes da direita local e regional, com presenças confirmadas das deputadas Delegada Ione (federal) e Delegada Sheila (estadual), além do deputado federal eleito Sargento Mello Casal e da deputada estadual eleita Roberta Lopes. A bancada municipal também estará presente com o vereador André Mariano e os vereadores Natália Paleta e Carlos Meira, juntamente com o próprio Charlles Evangelista, articulador do evento no município.

Tags:

2º Turno | juiz de fora