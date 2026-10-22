Disputam o cargo Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).

No primeiro turno, Pazolini ficou em primeiro lugar, com 49,65% dos votos válidos, ou 1.048.633 votos. Ferraço ficou em segundo, com 34,06%, equivalente a 719.397 votos.

Pazolini foi prefeito de Vitória por dois mandatos. Em 2026, deixou o comando municipal para disputar o governo do Espírito Santo. Natural de Vitória, tem 44 anos, já foi deputado estadual e é delegado de polícia.

Natural de Cachoeiro de Itapemirim (ES), Ferraço tem 63 anos e assumiu o cargo de governador em abril de 2026, após a renúncia de Renato Casagrande, que saiu do governo para disputar uma vaga no Senado. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador e vice-governador.

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