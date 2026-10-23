Entidades representativas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) organizam uma manifestação em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (23), em Juiz de Fora. O ato, intitulado “Sextou pela Virada: Educação com Lula”, tem concentração prevista para as 17h, na Ágora da UFJF, e caminhada a partir das 18h, com destino à Praça Tarcísio Delgado, antiga Praça Antônio Carlos, no Centro.

Segundo os organizadores, a mobilização pretende reunir estudantes, professores, trabalhadores da educação e representantes de instituições públicas, privadas e comunitárias. A defesa da educação e da democracia também está entre as pautas anunciadas pelo grupo.

O trajeto da caminhada deve passar pelo bairro Dom Bosco e pela Rua Olegário Maciel, antes de chegar à região central de Juiz de Fora.

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