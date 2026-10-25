Com a participação de milhões de eleitores aptos a votar em todo o país, a Justiça Eleitoral organiza o pleito para a escolha do Presidente da República e em alguns estados decidem quem será o novo governador (a), como é o caso do Acre; Amazonas;

Distrito Federal; Espírito Santo; Rio Grande do Norte e Tocantins.

Nos locais onde há disputa em segundo turno para o Executivo estadual ou distrital, a votação inclui a escolha para governador e presidente. Já nas demais unidades federativas onde a disputa local foi resolvida na etapa anterior, a definição ocorre exclusivamente para o cargo de presidente da República.

Serviços Digitais e Consulta de Situação Cadastral

Antes de comparecer à seção eleitoral, os cidadãos podem utilizar os canais digitais disponibilizados pela Justiça Eleitoral para verificar a regularidade do título e consultar a localização exata de votação:

Consulta de Seção e Situação: A verificação de dados cadastrais e do local de votação pode ser feita por meio do portal de Autoatendimento Eleitoral do TSE.

Documentação Digital: Para conferir os dados eleitorais no formato digital, a Justiça Eleitoral disponibiliza informações no canal oficial sobre o aplicativo e-Título no TSE.

Orientações ao Eleitor: Detalhes sobre os documentos necessários e orientações gerais do pleito podem ser acessados na página de informações sobre as Eleições no TSE.

Procedimentos e Recomendações na Urna Eletrônica





A Justiça Eleitoral orienta os eleitores sobre o fluxo de digitação dos votos e as regras de conduta dentro da cabine eleitoral:

Nos locais com disputa para os dois cargos do Executivo, o eleitor realiza primeiro a digitação e confirmação dos dígitos correspondentes ao cargo de governador e, na sequência, faz o mesmo para o cargo de presidente da República. Nos locais onde a disputa estadual já está encerrada, a confirmação na urna eletrônica é voltada diretamente ao cargo de presidente.

Para garantir um procedimento tranquilo na cabine de votação, recomenda-se que o eleitor leve anotações em papel com os números dos candidatos.



O uso de equipamentos eletrônicos ou celulares na cabine não é permitido. Antes da confirmação final, o eleitor deve verificar na tela os dados do candidato e, caso identifique qualquer incorreção de digitação, pode utilizar a tecla de correção para refazer o procedimento

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