A votação começa às 8h e termina às 17h (horário de Brasília).

Em cinco estados e no Distrito Federal, os eleitores irão também escolher governador. Nos outros locais, onde o governador já foi eleito no primeiro turno, será preciso apenas escolher o presidente.

Ordem de votação

O segundo turno para escolha de governador ocorrerá nas seguintes unidades da Federação:

Acre

Amazonas

Distrito Federal

Espírito Santo

Rio Grande do Norte

Tocantins

>> Nesses locais, a ordem de votação na urna eletrônica será:

1 - Governador: digitar os dois números do candidato e confirmar

2 - Presidente da República: digitar os dois números do candidato e confirmar

>> Nos demais estados, a votação será assim:

1 - Presidente da República: digitar os dois números do candidato e confirmar

Recomendações

Eleitor deve consultar antecipadamente o local de votação, verificar a situação eleitoral e, se desejar, baixar o aplicativo e-Título.

Leve os números dos candidatos anotados em um papel, a chamada colinha.

Uso de telefone celular na cabine é proibido. O aparelho deve ser entregue aos mesários antes de votar.

Antes de confirmar cada voto, o eleitor deve conferir na tela da urna eletrônica: a fotografia, o nome e o partido do candidato. Em caso de erro, basta apertar a tecla "Corrige" e refazer o procedimento.

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