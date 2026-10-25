Os brasileiros vão às urnas neste domingo (25) para escolher o presidente da República. Cerca de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar, segundo a Justiça Eleitoral.

A votação começa às 8h e termina às 17h (horário de Brasília).

Em cinco estados e no Distrito Federal, os eleitores irão também escolher governador. Nos outros locais, onde o governador já foi eleito no primeiro turno, será preciso apenas escolher o presidente. 

Ordem de votação 

O segundo turno para escolha de governador ocorrerá nas seguintes unidades da Federação:

  • Acre 
  • Amazonas 
  • Distrito Federal 
  • Espírito Santo
  • Rio Grande do Norte  
  • Tocantins

>> Nesses locais, a ordem de votação na urna eletrônica será:

1 - Governador: digitar os dois números do candidato e confirmar

2 - Presidente da República: digitar os dois números do candidato e confirmar

>> Nos demais estados, a votação será assim: 

1 - Presidente da República: digitar os dois números do candidato e confirmar

Recomendações 

  • Eleitor deve consultar antecipadamente o local de votação, verificar a situação eleitoral e, se desejar, baixar o aplicativo e-Título.
  • Leve os números dos candidatos anotados em um papel, a chamada colinha.
  • Uso de telefone celular na cabine é proibido. O aparelho deve ser entregue aos mesários antes de votar.
  • Antes de confirmar cada voto, o eleitor deve conferir na tela da urna eletrônica: a fotografia, o nome e o partido do candidato. Em caso de erro, basta apertar a tecla "Corrige" e refazer o procedimento.

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2º Turno | eleição presidencial | eleições 2026

Agência Brasil - Eleitores vão às urnas hoje para escolher o presidente do país

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