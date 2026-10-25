A estudante de direito Bruna Tereza de Souza estava ansiosa para votar pela primeira vez em uma eleição geral. Ela retornou hoje às urnas para participar do segundo turno.

O que a gente vai decidir aqui vai definir o nosso futuro, sobre o salário mínimo, sobre a educação e as próximas gerações.

Aos 18 anos, Bruna passou a integrar este ano o grupo de eleitores para quem o voto é obrigatório.

Eleitorado

Aproximadamente 158,7 milhões de eleitores são esperados nas urnas de todo o Brasil neste segundo turno das eleições que vão definir o próximo presidente da República e também os governadores de cinco estados e do Distrito Federal.

Até as 17 horas (horário de Brasília), os eleitores podem comparecer às urnas de suas zonas eleitorais. Os locais de votação podem ser consultados no site do TSE e dos tribunais regionais eleitorais (TREs), no e-Título e no ChatVote, assistente virtual que fornece informação por meio do WhatsApp.

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