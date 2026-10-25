A professora Paula Fernanda Souza, 42 anos, mora em Salvador e conseguiu votar com tranquilidade, por volta das 13h deste domingo (25), dia do segundo turno das eleições.

Crime eleitoral aqui no Colégio Aliomar Baleeiro. Encerraram as urnas às 17h sendo que a votação foi prorrogada em todo o Brasil. Foi definido que as urnas fossem fechadas às 19h. Isso está errado, contou, quando estava em um dos locais de votação.

Diante da dificuldade de muitos moradores com o transporte público gratuito no dia do pleito, Paula, que tem carro próprio, chegou a oferecer carona para quem aguardava em pontos de ônibus.

Muita gente foi embora. As pessoas chegaram a ficar uma hora em pé esperando, do lado de fora das escolas, com os portões já fechados.

O técnico químico Alfredo Santos Júnior, 44 anos, faz relatos similares aos de Paula. Segundo ele, diversas escolas que funcionavam como ponto de votação em Salvador foram fechadas às 17h. Não estão respeitando a decisão do STF, disse. Segundo ele, mesmo após a determinação de retomada integral da frota de ônibus na capital baiana, diversos veículos passavam pelos pontos sem fazer a parada, impedindo o embarque. As pessoas estão chegando para oferecer carona.

Em entrevista à imprensa, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, comentou os relatos feitos por eleitores, sobretudo as dificuldades com o transporte público na capital baiana durante o segundo turno. Antes de ter decisão [do Judiciário], de forma espontânea, por uma decisão da gestão [municipal], a gente já colocava transporte gratuito nas eleições. Aí, houve alguns problemas operacionais em garagens e também problemas de mobilizações políticas na hora de saída dos ônibus e atrasou um pouco.

A frota está aí, à disposição, rodando, completou o prefeito.

Entenda

O Procon da Bahia contabilizou neste domingo pelo menos 544 ônibus de transporte público parados em cinco garagens de Salvador, após denúncias de eleitores sobre o bloqueio da saída dos veículos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social do governo do estado.

Diante do cenário, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou o restabelecimento imediato da frota integral do transporte público de Salvador, operando com frequência equivalente à de dias úteis e mantida a gratuidade integral aos passageiros.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Maurício Kertzman Szporer, determinou ainda, à Superintendência Regional da Polícia Federal (PF), que prenda o secretário municipal de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza.

Após a decisão, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, disse, em seu perfil na rede social X, ter colocado a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública à disposição para identificar policiais com habilitação categoria D, aptos a dirigir os ônibus, caso necessário.

Já a prefeitura de Salvador informou, em nota, ter determinado que todos os ônibus fossem liberados das garagens, ainda que estivessem com adesivação considerada como propaganda irregular, facilitando a locomoção de eleitores neste domingo.

Tags:

eleições 2026 | Salvador | Segundo Turno | transporte de eleitores | transporte público