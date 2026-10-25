As eleições suplementares tiveram que ser convocadas pela Justiça Eleitoral, por diferentes motivos.

Em Arroio do Sal (RS), Felipe Valim (MDB) obteve 4.592 votos (ou 62,96% dos votos válidos) e derrotou Valdir Censi (PP), que recebeu 2.701 (37%) votos. Com 9.496 eleitores aptos a votar, a abstenção, na cidade, chegou a 19%.

Em Santana do Itararé (PR), Zé Izac (PT) foi eleito prefeito com 2.043 votos, ou 54,32% dos votos válidos. Ele venceu Brunão Mota (PSD), que obteve 1.718 votos (45,68%).

Até as 20 horas, a disputa seguia em aberto em outras cinco localidades onde houve eleições suplementares:

Itaguaí (RJ): A disputa na cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro envolve os candidatos Marcelo Cunha (Democrata), Keilane Goulart (Novo), Luciano Mota (PT) e Haroldinho Jesus (PDT).

Goiatins (TO): O pleito no município tocantinense é disputado entre Max Luz (Solidariedade) e Dida Filgueiras (Podemos).

Macedônia (SP): No interior paulista, concorrem à chefia do Executivo municipal os candidatos Adilson Helena (União) e Vado (PSD).

Martinópolis (SP): A eleição suplementar conta com três chapas no páreo, lideradas por Beto Leite (União), Gabriel Valões (MDB) e Marquinhos Xavier (PSDB).

Narandiba (SP): A definição da prefeitura local está entre Claudião Damacena (União) e Pedrinho (PRD).

Os resultados finais de todas as localidades vão ser anunciados pelos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e podem ser consultados na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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