A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao vice-presidente Geraldo Alckmin pela reeleição, no 2º turno das eleições e pediu atenção prioritária para os pobres e vulneráveis.

"Acreditamos que a dignidade da pessoa humana, a destinação universal dos bens, a solidariedade, a subsidiariedade e o bem comum devem orientar as decisões políticas e econômicas", diz nota da entidade da Igreja Católica.

Esses princípios encontram expressão concreta na defesa da vida desde a concepção até seu fim natural, na superação da fome e da miséria, na promoção do trabalho digno, na garantia de acesso à saúde, à educação e à moradia, na proteção das crianças, dos idosos e das famílias, no cuidado com os povos indígenas e as comunidades tradicionais e na preservação de nossa Casa Comum, pontua a nota.

A nota fala ainda da polarização vivida pelo país no período eleitoral e que o Brasil precisa de gestos concretos de pacificação e respeito às diferenças e de valorização das instituições democráticas.

Para a CNBB, o desenvolvimento de uma nação não pode ser avaliado apenas por indicadores econômicos, mas também pela capacidade de assegurar condições dignas de existência àqueles que permanecem à margem das oportunidades e dos direitos fundamentais.

"Também desejamos reafirmar a importância do fortalecimento das instituições, do respeito à Constituição Federal, da promoção da paz social e do combate à corrupção e a toda forma de violência", conclui a nota.

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