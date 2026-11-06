A deputada federal Ana Pimentel (PT-MG) assumirá a liderança da bancada mineira do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados. A escolha representa uma nova etapa na trajetória política da parlamentar, que iniciará seu segundo mandato em fevereiro de 2027.

Nas eleições de outubro de 2026, Ana recebeu mais de 144 mil votos, resultado que a colocou entre as deputadas federais mais votadas de Minas Gerais, ocupando a quarta posição no estado.

Com a nova responsabilidade, a parlamentar terá como principal atribuição organizar e coordenar a atuação dos deputados petistas mineiros no Congresso Nacional. O trabalho também envolverá a articulação de pautas importantes para o estado, além da interlocução com o Governo Federal, outras lideranças políticas e representantes da sociedade.

Trajetória política e atuação parlamentar

Médica sanitarista e professora universitária, Ana Pimentel possui uma trajetória ligada às políticas públicas de saúde e à educação. Em Juiz de Fora, ocupou o cargo de secretária municipal de Saúde durante o primeiro ano da gestão da prefeita Margarida Salomão (PT).

Na Câmara dos Deputados, a parlamentar concentrou parte de sua atuação em temas como fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), educação pública, direitos das mulheres e ampliação das políticas sociais.

Durante seu primeiro mandato, esteve à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e também exerceu a função de vice-líder do PT na Câmara. Além disso, participou de discussões na Comissão de Saúde, contribuindo para debates relacionados ao sistema público de saúde brasileiro.

Articulação em defesa de Minas Gerais

A chegada à liderança da bancada amplia a participação de Ana Pimentel nas articulações políticas envolvendo os interesses de Minas Gerais no Legislativo federal.

A expectativa é que a deputada atue na aproximação entre os parlamentares petistas do estado, fortalecendo o diálogo com diferentes setores políticos e contribuindo para a construção de iniciativas voltadas às demandas da população mineira.

A nova função também abre espaço para ampliar a interlocução entre as necessidades dos municípios de Minas Gerais e as políticas desenvolvidas pelo Governo Federal.

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