As iniciativas finalistas, criadas por servidores públicos brasileiros das cinco regiões brasileiras, foram selecionadas entre 867 inscritos.

Agora, as melhores práticas serão avaliadas tanto por um grupo de especialistas como por votação popular.

Os vencedores em cada uma das sete categorias receberão R$ 12 mil e serão anunciados no dia 9 de dezembro, em uma cerimônia em Brasília (DF). O prêmio está na oitava edição e é promovido pelo instituto República.org.

As sete categorias dos projetos são: desenvolvimento social, educação, gestão de pessoas, gestão e transformação digital, meio ambiente e emergência climática, saúde e segurança pública.

O projeto mais votado pelo público durante a votação popular será anunciado na mesma cerimônia e receberá um certificado adicional como Prêmio Especial do Público. Nesse caso, não há premiação em dinheiro. Os projetos estão disponíveis para votação.

Categoria 1 - Desenvolvimento social

Programa Pequenos Cariocas: Secretaria Municipal da Casa Civil, Rio de Janeiro (RJ)

Cidadania em movimento - Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), Bahia

Categoria 2 - Educação

Semear para transformar - CIME Prof. Dr. José Aldemir de Oliveira, Manaus (AM)

ANDAR - MultiRio, Rio de Janeiro (RJ)

Categoria 3 - Meio Ambiente e Emergência Climática

Programa Sukatech - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás

COP das Crianças em Benevides - Secretaria Municipal de Educação de Benevides (PA)

Categoria 4 - Saúde

De mãos dadas com Antônio Pereira - Universidade Federal de Ouro Preto (MG)

Violet Wound - Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (BA)

Categoria 5 - Segurança Pública

Proteja Minas - Programa de Prevenção à Violência Contra Mulheres e Meninas - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais

Integrajus Mulher - Tribunal de Justiça e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul

Categoria 6 - Gestão de Pessoas

Retribuir Futuro - Secretária do Planejamento do Piauí, Teresina (PI)

Pesquisa Vozes do Serviço Público - Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), DF

Categoria 7 - Gestão e Transformação Digital

Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Secretaria de Estado da Cidadania

Join.In - Prefeitura de Joinville (SC)

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Prêmio Espírito Público | Servidores Públicos