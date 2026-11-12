Quase 70 milhões de cidadãos já emitiram a Carteira de Identidade Nacional (CIN). O documento gratuito usa o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único, válido em todo o Brasil.

Em entrevista ao programa Bom dia, Ministra, produzido pelo Canal Gov, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, ressaltou nesta quinta-feira (12) que a nova identidade faz parte da política pública de transformação digital do Estado brasileiro.

A CIN foi criada para substituir gradualmente o antigo Registro Geral (RG), emitido nas 27 unidades da Federação e válido até 28 de fevereiro de 2032.

A meta do MGI é antecipar a universalização da CIN em dois anos, como anunciou Esther Dweck.

Vou deixar pronto para quem quer esteja [no MGI] consiga que todos os brasileiros tenham a Carteira de Identidade Nacional até o fim de 2030.

A estratégia Governo Digital tem os objetivos de desburocratizar processos e de aproximar o cidadão dos serviços públicos.

"Temos trabalhado na integração das bases de dados, para que o governo brasileiro seja um governo cada vez mais prático e personalizado, que conheça a população e possa fazer um atendimento muito personalizado", destacou a ministra Dweck.

WhatsApp do Gov.br

O governo já enviou mais de 120 milhões de mensagens verificadas via WhatsApp para se comunicar diretamente com os 180 milhões de usuários do Gov.br, plataforma de serviços digitais da gestão federal.

A ministra da Gestão explica como o cidadão que desconfiar do recebimento das mensagens pode confirmar a autenticidade delas.

"Para quem já recebeu, isso é real, não é golpe. Olhem a conta do governo verificada [no WhatsApp], que tem um símbolo azul ao lado. Quem recebe essa mensagem personalizada pode checar na sua caixa postal do Gov.br, que terá a mesma mensagem que a gente mandou por WhatsApp".