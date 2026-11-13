O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já se encontra nas Filipinas nesta sexta-feira (13). A agenda oficial da visita está prevista para os dias 14 e 15, quando participará como convidado da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) bloco com o qual o Brasil pretende ampliar as relações. .

A formalização do pedido para ampliação do relacionamento com a Asean foi formalizada em janeiro pelo governo. O Brasil quer passar de Parceiro de Diálogo Setorial para Parceiro de Diálogo, o mais alto nível de engajamento.

Caso o pedido seja aceito, o Brasil entrará para um grupo que conta com a participação de países como o Canadá, a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão.

Lula usou as redes sociais para anunciar a chegada ao país.

Estou aqui para cumprir importantes agendas, fortalecer as relações entre nossos países e ampliar as oportunidades de investimentos, disse o presidente ao comentar que, além de se encontrar com o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr, participará de reuniões bilaterais.

Estão previstas participações do presidente no Fórum Empresarial Brasil-Filipinas e na Cúpula da Asean. Nos encontros, serão abordados temas relacionados a comércio, desenvolvimento e parcerias internacionais, segundo o Itamaraty.

Seguimos trabalhando para aproximar o Brasil de outros países e abrir novos caminhos para nossa economia e nosso povo, postou Lula.

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