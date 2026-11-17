O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), anunciou o coronel Ralfe Veiga de Oliveira como futuro comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A escolha foi divulgada no início da manhã desta terça-feira (17), durante um vídeo em que o político também fez críticas à atuação de facções criminosas, como o Terceiro Comando Puro (TCP).
Ralfe ingressou na Polícia Militar em 1997 e se tornou oficial em 2000. Atualmente, ele está à frente da academia responsável pela formação dos policiais da corporação.
Cleitinho também definiu o nome do futuro chefe do Estado-Maior da PMMG. O cargo será ocupado pelo coronel Israel Calixto, que atualmente comanda o Comando de Missões Especiais (CME).
Para a chefia do Gabinete Militar, o governador eleito escolheu o coronel Leandro Mafra.
Desde maio, a PMMG é comandada pela coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, primeira mulher a ocupar o posto de comandante-geral da corporação.
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